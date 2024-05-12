شيماء موسى تستعرض جهود البنك الزراعي المصري في استلام محصول القمح من المزارعين

استعرضت الإعلامية شيماء موسى خلال برنامج «بيزنس» المذاع على قناة صدى البلد2، جهود البنك الزراعي المصري في استلام محصول القمح من المزارعين في 190 موقع تخزين على مستوى الجمهورية .

قدم البنك الزراعي المصري تسهيلات كثيرة لموردي القمح، وذلك لزيادة معدلات توريد القمح المحلي والحفاظ على المحصول الاستراتيجي وفقا للإجراءات والمعايير.

كما واصل البنك الزراعي المصري جهوده في استلام محصول القمح من المزارعين على مستوى الجمهورية لموسم 2024، فضلا عن الحوافز والتسهيلات التشجيعية التي وفرها البنك للموردين والمزارعين.

أكد محمد علاء المستشار التنفيذي لشؤون الإنتاج والتخزين بالبنك الزراعي المصري، أن البنك الزراعي المصري استعد مبكرا لاستقبال مخزون القمح المحلي لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأوضح المستشار التنفيذي لشؤون الإنتاج والتخزين بالبنك الزراعي المصري، أنه تم تجهيز 190 نقطة تجميع قمح وتستقبل حوالي 800 ألف طن قمح واستقبلت 202 ألف طن قمح حتى الآن.

