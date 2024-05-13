تخفيض وصل لـ 300 ألف جنيه .. أسعار سوزوكي جراند فيتارا 2024

تعتبر السيارة جراند فيتارا واحدة من أبرز السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام عن فئة الـ SUV، والتي تقدمها العلامة التجارية اليابانية الشهيرة سوزوكي، ويتم طرح السيارة داخل السوق المحلي عبر فئتين من التجهيزات الأولى GLX والثانية GLX 2 TONE.

وشهدت اسعار السيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024، انخفاض رسمي في السوق المصري، ضمن التخفيضات السعرية التي اجريت على هذه النسخة في مارس الماضي، حيث انخفضت الاسعار الرسمية للسيارة بقيمة تصل إلى 300 ألف جنيه.

سوزوكي جراند فيتارا 2024

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024 خلال شهر مايو، بالاضافة إلى إلى عرض ابرز المواصفات

تجهيزات ومواصفات السيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024

تضم السيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024 نظام ESP، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، مع برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ومنظومة وسائد هوائية تصل إلى 6 AIRBAGS، بالاضافة إلى خاصة دعم تجاوز المرتفعات، وخوض المنحدرات، قفل مركزي، حساسات ركن خلفية.

سوزوكي جراند فيتارا 2024

وتضم السيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024 كاميرا خلفية للمساعدة على الاصطفاف، بالاضافة إلى نوافذ كهربائية، ريموت تحكم، شاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 9 بوصة، شاحن لاسلكي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، دعم تقنية ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

سوزوكي جراند فيتارا 2024

زودت السيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024 بناقل سرعات أوتوماتيكي 4 غيار، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 105 حصانا و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

سوزوكي جراند فيتارا 2024

الاسعار الرسمية للسيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024 بعد التخفيضات الاخيرة

الفئة الأولى سوزوكي جراند فيتارا 2024 بقيمة قدرها 1,750,000 جنيه.

الفئة الثانية سوزوكي جراند فيتارا 2024 بقيمة قدرها 1,800,000 جنيه.