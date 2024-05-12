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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غارات مكثفة للاحتلال شمال قطاع غزة

صدى البلد

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بوقوع غارات مكثفة للاحتلال شمال قطاع غزة.

"العدل الدولية"

وكانت أعلنت مصر اعتزامها التدخل دعما لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وطالبت مصر إسرائيل بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كاف يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

https://www.youtube.com/live/edLWBqmCfhQ?si=3F1Mt69nSp08s7sQ

إطلاق النار العدل الدولية العمليات العسكرية القاهرة الإخبارية المساعدات الانسانية المساعدات الإنسانية والإغاثية

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