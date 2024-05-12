أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بوقوع غارات مكثفة للاحتلال شمال قطاع غزة.

"العدل الدولية"

وكانت أعلنت مصر اعتزامها التدخل دعما لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وطالبت مصر إسرائيل بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كاف يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

https://www.youtube.com/live/edLWBqmCfhQ?si=3F1Mt69nSp08s7sQ