تسريبات تكشف حصول هواتف iPhone 16 Pro على ميزة جبارة

كشفت تسريبات عن أن هواتف آيفون القادمة iPhone 16 Pro ستحصل على عدد من التحسينات والترقيات الكبيرة خاصة في الشاشة، وهو أمر طال انتظاره من محبي ومستخدمي هواتف آيفون منذ فترة.

وبحسب موقع "gsmarena" فإن هواتف آيفون iPhone 16 Pro ستحتوي على شاشة أكثر سطوعًا بنسبة 20٪ من سابقتها.

ويصل سطوع iPhone 15 Pro إلى 1000 شمعة في المتر المربع، ويقال إن iPhone 16 Pro يصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع.

وفقًا للموقع شركة أبل تسعى بجعل شاشة iPhone 16 Pro أكثر سطوعًا، بعد أن أصبح السطوع المتزايد اتجاهًا مؤخرًا في عالم هواتف أندرويد أيضًا.

وظل السطوع النموذجي البالغ 1000 شمعة في المتر المربع هو نفسه منذ تقديم هواتف آيفون iPhone 13 Pro في عام 2021.