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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حبيبي الأبدي .. رانيا فريد شوقي تتغزل في زوجها

رانيا فريد شوقي وزوجها
رانيا فريد شوقي وزوجها

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي مجموعة من الصور من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، رفقة زوجها .

وتغزلت رانيا فريد شوقي فى زوجها ، حيث كتبت ، معلقة: “وانك صديقي الوحيد، حبيبي الأبدي، عائلتي الصغيرة، وكُل ما أحب”.

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وعلى صعيد آخر، سبق أن كتبت الفنانة رانيا فريد شوقي، منشورا، تتذكر من خلاله والدتها الراحلة، وذلك بعد مرور 40 يوما على وفاتها، الذي وافق 30 أبريل 2024، داعيةً لها أن يتغمدها الله بواسع رحمته.

وكتبت رانيا فريد شوقي صورة لوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: فات أربعين يوم على فراقك، وحشتيني ومفتقداكي في كل حاجة في حياتي، أنا تايهة ومش مستوعبة وضعيفة ومكسورة وماشية أكلم نفسي.

وتابعت رانيا فريد شوقي: هو حقيقي أنا مش هشوفك تاني؟ أستغفر الله العظيم، لله الأمر من قبل ومن بعد، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رزاق يا كريم، أجعل أمي من أهل الجنة، وأرفع درجتها وأجعلها في عليين، اللهم أنت الكريم، أرزق أمي لذة النظر لوجهك الكريم، تحت ظل عرشك الكريم.

وتوفيت سهير ترك، والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، وأرملة الفنان الراحل فريد شوقي، في شهر مارس الماضي.

وأعلنت الفنانة ناهد السباعي خبر الوفاة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى زوجة جدي السيدة سهير ترك، والدة خالاتي رانيا فريد شوقي، وعبير فريد شوقي.. نسألكم الفاتحة، والدعاء لكل من فقدناهم.

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