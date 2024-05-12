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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

CNN: الفلسطينيون ينزحون من رفح.. ويصرخون: نسير إلى المجهول

نزوح اهالي غزة من
نزوح اهالي غزة من رفح الفلسطينية

ذكرت شبكة سي ان ان الامريكية، في تقرير نشرته، أن رفح الفلسطينية تشهد تدفق المزيد من الأشخاص إلى أجزاء أخرى من غزة في أعقاب الأوامر الإسرائيلية للمدنيين بمغادرة جزء كبير من شرق ووسط المدينة، لكن البعض يظلون مرهقين أو مرضى للغاية ولا يمكنهم المضي قدمًا مرة أخرى.

وقال حسن أبو العينين، رجل مسن، لشبكة CNN، إنه لم يكن يريد مغادرة منزله في مخيم الشابورة للاجئين، مستطردا “الآن أريد ذلك لأنه لم يبق أحد في المخيم”.

وأضاف: 'أريد أن أرى زوجتي وابنتي. سأذهب سيراً على الأقدام. ليس لدي مال لشراء سيارة. وأرسلت زوجتي وابنتي سيرًا على الأقدام أيضًا'.

وتجاذب الحديث ماهر سليمان، الذي يعيش أيضاً في مخيم الشابورة للاجئين، لافتا الى أنه لا يعرف إلى أين يذهب، قائلا "لا أحد يدعمنا، إنه مجرد دمار، لقد غادرت المنزل بقميص'. 

وأضاف سليمان "لا توجد منطقة آمنة، كانت ابنتي البالغة من العمر 15 عاماً مصابة بحروق في جسدها، ووقعت ضربة على المبنى المجاور بينما كانت تحضر الطعام'.

وقال أيمن أبو نجيرة، الذي كان يقود سيارة زجاجها الأمامي مكسور، إنه كان متجهاً إلى المواصي، وهي منطقة تقع شمال غرب رفح والتي أمر الإسرائيليون الناس بالذهاب إليها. 

وأضاف أنه يأمل أن تكون منطقة آمنة، لكن لديه شكوكه. وقال نيجيرا لشبكة CNN: 'من المحتمل أن يضربوا حولها، لكن البعض كان يخطط للبقاء. 

وقالت امرأة مجهولة: 'لسنا خائفين. لقد استنفدنا لكننا صامدون”. 

وأضافت بينما تقف في خيمتها بمفردها قائلة “إن المنطقة كانت مليئة بالخيام منذ بضعة أيام فقط”.

وكشفت عن انها من خان يونس، قائلة 'أتمنى أن أتمكن من العودة إلى منزلي، وآمل أن يظل قائماً. أنا أبكي لأنني أريد العودة إلى المنزل”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ عملياته في شمال غزة خلال الليل، وإن 'العمليات الدقيقة' مستمرة في شرق رفح وبالقرب من معبر رفح، وكذلك في منطقة الزيتون وسط غزة.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الضحايا في القطاع منذ 7 أكتوبر تجاوز 35 ألفا يوم الأحد، مع استشهاد 63 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وهذا الرقم أعلى بعض الشيء من المتوسط ​​الأخير بسبب اتساع نطاق العمليات العسكرية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه في رفح، قامت القوات 'بتحديد وتفكيك عدد من فتحات الأنفاق ومنصات إطلاق الصواريخ الجاهزة لإطلاق النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية'.
وأضاف أنهم تمكنوا أيضًا من التعرف على عشرة مسلحين من حماس والقضاء عليهم.

ويأتي العمل العسكري في رفح قبل غزو واسع النطاق مخطط له.

وتابع الجيش الإسرائيلي أيضًا أن قواته 'قضت على عدد من عناصر حماس في قتال قريب'، كما نفذت طائرة إسرائيلية غارات في منطقة الزيتون. وذكرت في وقت سابق أن خمسة جنود إسرائيليين قتلوا في المنطقة يوم الجمعة.

وفي شمال غزة، بعد دعوات يوم السبت لإخلاء عدة مناطق، بما في ذلك جباليا، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته بدأت عملية 'بناءً على معلومات استخباراتية تتعلق بمحاولات حماس إعادة تجميع بنيتها التحتية ونشطائها في المنطقة'.

وأظهر مقطع فيديو إطلاق نار كثيف ودبابات إسرائيلية وأصوات طائرات مسيرة في منطقة جباليا فجر الأحد.

رفح الفلسطينية مخيم الشابورة للاجئين رفح

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