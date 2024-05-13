سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 13-5-2024

استقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع، وذلك خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 13-5-2024.

شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه مع بدء تعاملات اليوم، دون أي تغيير يذكر على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

أقل سعر

بلغ سعر أقل دولار أمام الجنيه نحو 47.2 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، المصري الخليجي، البركة، المصري لتنمية الصادرات".

وفقد الدولار 26 قرشا من قيمته أمام الجنيه مع نهاية تعاملات أمس الأحد.

ثاني أقل سعر

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في بنكي فيصل الإسلامي و قطر الوطني الأهلي QNB

متوسط السعر

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع نحو " الإسكندرية، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، التنمية الصناعية، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي"

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، مصر، HSBC"

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنكي " الأهلي المتحد، قناة السويس"

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.4 جنيه للشراء و 47.5 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي ثم 47.3 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع في بنك سايب.

النقود المتداولة

ارتفع إجمالي النقود المتداولة خارج خزائن البنك المركزي المصري إلى نحو 1.145 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي بعد أن كان 1.127 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 1.1 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تداول فئة عملة الـ 200 جنيه بنحو 732.654 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 721.534 مليار جنيه في نوفمبر الماضي ومقارنة بـ 709.154 مليار جنيه في أكتوبر السابق.

وقال البنك إن متوسط تداول الـ 100 جنيه التي يتم تداولها خلال ديسمبر الماضي نحو 77.98 جنيه مقابل 77.35 جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 76.38 جنيه في أكتوبر 2023.

ووصل حجم تداول فئة عملة 50 جنيه نحو 41.21 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 41.144 مليار جنيه في نوفمبر 2023 ومقارنة ب40.603 مليار جنيه في أكتوبر السابق.

ووصل حجم تداول عملة الـ10 جنيهات نحو 8.742 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 8.441 مليار جنيه في نوفمبر الماضي ومقارنة بـ8.584 مليار جنيه في أكتوبر من نفس العام.