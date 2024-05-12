المخابرات الأمريكية: القائد الأعلى لحماس يحيى السنوار ليس في رفح

يحيى السنوار، القائد الأعلى لحركة حماس في قطاع غزة، لا يختبئ في رفح، وفقا لمسؤولين أمريكيين – وهي معلومات استخباراتية يمكن أن تقوض الأساس المنطقي الإسرائيلي للعمليات العسكرية الكبرى في المدينة، وفقا لما نشرته نيويورك تايمز.

يقول المسؤولون الأمريكيون إن وكالات المخابرات الإسرائيلية تتفق مع التقييم الأمريكي بأن السنوار وغيره من قادة حماس لا يختبئون في رفح، على الطرف الجنوبي من غزة. تعتقد وكالات التجسس في البلدين أن السنوار على الأرجح لم يغادر أبدًا شبكة الأنفاق تحت خان يونس، المدينة الرئيسية التالية إلى الشمال، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

تحدث المسؤولون الأمريكيون لنيويورك تايمز، شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة تقييمات استخباراتية حساسة.

شبكة الأنفاق الواسعة التابعة لحماس هي أعمق تحت خان يونس، حيث تصل إلى 15 طابقا في بعض الأماكن. وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن السنوار محمي أيضًا من قبل مجموعة من الرهائن الإسرائيليين الذين يستخدمهم كدروع بشرية لثني القوات الإسرائيلية عن مداهمة موقعه أو قصفه.

يعتقد المسؤولون الأميركيون أن وكالات الاستخبارات الإسرائيلية لديها معلومات جيدة أو أفضل عن موقع السنوار، لكنهم أصروا على أن الولايات المتحدة تشارك إسرائيل كل ما تعرفه.

يحاول المسؤولون الأميركيون إقناع إسرائيل بكبح عمليتها العسكرية في رفح وما حولها، خوفاً من الخسائر في صفوف المدنيين التي قد تنجم عن هجوم واسع النطاق على المدينة، التي لجأ إليها المدنيون الفلسطينيون ومقاتلو حماس.

لجأ أكثر من مليون من سكان غزة إلى رفح منذ بدء الحرب قبل أكثر من سبعة أشهر لكن مسؤولين بالأمم المتحدة قالوا يوم الأحد إن نحو 300 ألف فروا خلال الأسبوع الماضي وسط أوامر إخلاء موسعة ومخاوف متزايدة من أن إسرائيل قد توسع نطاق العملية العسكرية التي تستهدفها. وسيطرت بالفعل على الحدود هناك مع مصر.

منذ بداية الصراع، ظلت الولايات المتحدة تزود إسرائيل بمعلومات استخباراتية عن مسؤولي حماس، بما في ذلك السنوار ومحمد ضيف، زعيم جناحها العسكري. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أنه إذا تمكنت إسرائيل من قتل أي من هذين الزعيمين الكبيرين، فستكون الحكومة قادرة على اعتبار ذلك نصراً رئيسياً، واستخدامه كسبب لكبح العمليات العسكرية.

قال المسؤولون الأمريكيون إن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين لا يعتقدون أن السنوار، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، أو غيره من كبار قادة حماس كانوا مختبئين في رفح. وقالوا إن إدارة بايدن أبلغت الإسرائيليين أن ملاحقة السنوار لا ينبغي أن تستخدم كمبرر للهجوم على رفح.