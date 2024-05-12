إطلاق حاضنة للمهاجرين ومناقشة فرص الاستثمار.. أبرز ما جاء بقمة "شركات ناشئة بلا حدود"

اختتمت قمة شركات ناشئة بلا حدود "Startups Without Borders" أعمال الدورة الخامسة، وذلك بمشاركة 5500 مستثمر ورائد أعمال من مختلف القطاعات.

وفي القمة التي عقدت بالقاهرة خلال يومي 10 و11 مايو الجاري، ناقشت القمة كيفية تهيئة المناخ للشركات الناشئة من أجل مواصلة الاستثمار ونمو الأعمال.

وأعلنت فالنتينا بريمو، مؤسِسة القمة ورئيستها التنفيذية عن فوز 3 شركات ناشئة بجائزة محمود أبو شاويش وجاء في المركز الأول “Oqoodi” وفي المركز الثاني “i Clinic” والمركز الثالث ”Gaza Workspace” ومن المقرر أن يحظى الفائزون بفرصة لعرض مشروعاتهم في إيطاليا.

كما أعلنت شركة "انطلاق" لدعم ريادة الاعمال، عن تعاونها مع قمة “شركات ناشئة بلا حدود” لإطلاق حاضنة أعمال مخصصة للمهاجرين وعمل برنامج لتوسع الشركات الناشئة العالمية في السوق المصري.

وتهدف حاضنة أعمال المهاجرين إلى دعم الشركات الناشئة للنمو بأفكارهم الريادية ودمج شركاتهم للاقتصاد الوطني مع توجيههم وتدريبهم لمساعدتهم للوصول إلى الاستثمارات، وربطهم بالنظام البيئي لريادة الأعمال في مصر.

وكشفت شركة جلينت، "Glint Consultancy” عن إطلاق الصندوق الثاني لها، بهدف الاستثمار في شركات التكنولوجيا المصرية التي تتمتع بالقدرة على اختراق الأسواق الإقليمية والعالمية، وهي الشركات الناشئة التي تم بناؤها في مصر أو لها مقر في مصر ولديها قدرة واضحة على البيع في الخارج.

وتهدف قمة شركات ناشئة بلا حدود "Startups Without Borders" لتبادل الخبرات واكتساب المعرفة اللازمة لبناء مشروعات تجارية ناجحة ذات نطاق عالمي، وكيفية التوسع الجغرافي للشركات لتلبية احتياجات السوق وسد الثغرات، ودعم الشركات الناشئة في عالم سريع التطور.