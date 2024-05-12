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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

من باريس .. نوال الزغبي تروج لأحدث أغانيها

نوال الزغبي
نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي‬ البوستر الدعائي لأحدث أغانيها «من باريس» من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، والذى من المقرر طرحه قريبا.

كتبت نوال الزغبي على البوستر، معلقة: من باريس لكل بلاد العالم. 

والأغنية من كلمات خالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، والكليب من إخراج نضال بكاسيني.

على صعيد أخر ، تستعد نوال الزغبي، لطرح أغنيتين، الأغنية المصرية تحمل عنوان “قصر الشوق”، من كلمات فهد الزاهد، وخالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، أما الأغنية الخليجية تحمل عنوان “القدر والشوق”، من كلمات فهد الزاهد أيضا وخالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع محمد عباس.

أغاني نوال الزغبي

احتفلت نوال الزغبي مؤخرًا بنجاح أحدث أغانيها “فخامة معاليك”، التي طرحتها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وشاركت نوال الزغبي عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، من خلال خاصية القصص الصغيرة، صورة الأغنية عبر حسابها الرسمي على اليوتيوب، والذي حصدت على 14 مليون مشاهدة منذ شهر من طرحها.

حققت أغنية “فخامة معاليك”، للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، نسب مشاهدة مرتفعة، بلغت 17 مليون مشاهدة، وذلك بعد أسبوعين فقط منطرحها عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل “يوتيوب”.

وعلى صعيد أخر ، حلت الفنانة نوال الزغبي ضيفة على  برنامج زمن الذى تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب وتفاجئت الفنانة اللبنانية بطلب شاب للزواج منها.

وقام شاب يدعى ميشال بطلب الزواج من نوال الزغبي على الهواء مباشرة خلال البرنامج وقدم لها خاتم سوليتير وباقة من الورد وهو الأمر الذى ادهش نوال التى لم تكن تصدق ما يحدث بالبرنامج.

وفى نهاية الأمر قررت نوال الزغبي أن تعتذر للشاب ميشال بطريقة لائقه دون أن تجرح شعوره قائلة له انت تستحق فتاة أفضل منى وتعطيها هذا الخاتم الرائع.

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