مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي تنظم امتحانا بالمجان للحصول على شهادة محو الأمية

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقرير عن مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي وتنظيم امتحانا فوريا مجانا للحصول على شهادة محو الأمية لأبناء الجيزة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مؤسسة أبو العينين نظمت امتحان لأهالينيا الذين يريدون الحصول شهادة محو الأمية.. والامتحان كان بالمجان وفوري".

قال الحاج مصطفى عزت، مدير مؤسسة أبو العينين الخيرية،: "دور تقوم به مؤسسة أبو العينين، ونحن سعداء بهذا الدور"، مضيفا: "المؤسسة تهدف للنهوض بشخصية المواطن المصري وأبناء بلادنا اقتصاديا واجتماعيا وعلميا".

وقامت مؤسسة ابو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري والثقافي والتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وبالتعاون مع هيئة تعليم الكبار لجنوب الجيزة، بعمل امتحان فوري مجانا لجميع الاعمار من رجال وسيدات لمن يجيدون القراءة والكتابة للحصول على شهادة محو الأمية وفتح فصول لمحو الأمية.