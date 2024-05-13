لا يستحق المرور أمام بوابة النادي.. إعلامي رياضي ينتقد لاعب الزمالك

علق الأعلامي الرياضي ابراهيم عبد الجواد، على مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب عبر أكس: “نتيجة مقبولة باداء سيء خاصة في الشوط الاول ضد فريق في المتناول تماماً .. ماتش للنسيان بالنسبة لفتوح وعواد وعبد المجيد .. اهم مكاسب اللقاء محمد شحاته .. الجزيري و زيزو الوحيدين القادرين علي صنع الفارق هجوميا .. دونجا وحمدي .. المفروض والمتوقع منهما اكثر بكتير مما قدماه .. اخيرا سامسون لا يستحق المرور امام باب نادي الزمالك وليس ارتداء قميصه”.

نجح الزمالك في إحراز هدف في بداية الشوط الثاني أمام نهضة بركان المغربي عن طريق سيف الجزيري ليقلص الفارق.

وكان فريق نهضة بركان المغربي انهى الشوط الاول امام الزمالك متقدما بهدفين دون رد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل إيسوفو دايو الهدف الأول لنهضة بركان في شباك الزمالك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 13 من المباراة التي تجمع الفريقين على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.