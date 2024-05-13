سامسون اتظلم.. عمرو الدردير يعلق على ذهاب الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير، على نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب النهائي لبطولة الكونفيدرالية.

وكتب عبر فيسبوك: "الزمالك يقترب خطوة من الكونفيدرالية الفريق يخرج بأفضل نتيجة امام بركان ، هدف الجزيري هدف البطولة ، تأليف جوميز كاد يتسبب في خسارة فادحه ، زيزو مستر اسيست وسامسون اتظلم وفتوح لم يساعده احد".

نجح الزمالك في إحراز هدف في بداية الشوط الثاني أمام نهضة بركان المغربي عن طريق سيف الجزيري ليقلص الفارق.

وكان فريق نهضة بركان المغربي انهى الشوط الاول امام الزمالك متقدما بهدفين دون رد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل إيسوفو دايو الهدف الأول لنهضة بركان في شباك الزمالك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 13 من المباراة التي تجمع الفريقين على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.