اجتياح رفح والقضاء على حماس.. تفاصيل مكالمة بلينكن ووزير الدفاع الإسرائيلي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجري مكالمة هاتفيه مع وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف جالانت بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية على رفح ودخول المساعدات إلى غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، إنه خلال الاتصال أكد بلينكن التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل والهدف المشترك المتمثل في هزيمة حماس.

ووفقا للبيان، فقد ناقش الجانبيان الوضع في غزة والجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وأشارت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن أكد معارضة الولايات المتحدة لعملية عسكرية برية كبيرة في رفح، حيث لجأ أكثر من مليون شخص، خلال الاتصال.

وأوضحت الوزارة، أن بلينكن شدد خلال الاتصال على الحاجة الملحة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في غزة، وحث وزير الدفاع الإسرائيلي على ضمان إمكانية وصول المساعدة إلى غزة، والمساعدة في معالجة تحديات التوزيع داخل غزة، بينما تلاحق إسرائيل عناصر حماس.