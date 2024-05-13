اتصال عاجل بين بلينكن ووزير الدفاع الإسرائيلي بشأن رفح |ماذا جرى؟

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف جالانت.

وقال ميلر عبر حسابه على منصة إكس، إن بلينكن تحدثت مع وزير الدفاع الإسرائيلي لتأكيد الموقف الأمريكي بشأن عملية كبيرة في رفح.

ووفقا للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فإن بلينكن حث أيضا خلال الاتصالا على توسيع نقاط دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال بلينكن في مقابلة مع شبكة سي بي إس، إن الولايات المتحدة لم تر خطة من إسرائيل تمنع حركة المقاومة الإسلامية حماس من العودة إلى المناطق التي دمرتها إسرائيل سابقًا في شمال غزة قبل مغادرتها، مما خلق فراغًا.

وأضاف بلينكن، أن عدد المدنيين الذين استشهدوا في غزة أكبر من عدد الإرهابيين، وأن هناك فجوة بين نوايا إسرائيل ونتائجها.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أنه بالنظر إلى مجمل الأضرار التي لحقت بالأطفال والنساء والرجال، كان من المعقول تقييم أن "إسرائيل، في بعض الحالات، تصرفت بطرق لا تتفق مع القانون الإنساني الدولي... ومن المهم أيضا أن نلاحظ أن إسرائيل نفسها لديها عمليات المساءلة للوصول إلى هذا."