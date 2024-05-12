لا قنابل ثقيلة بعد اليوم.. بلينكن: إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقابلة مع شبكة سي بي إس الأمريكية اليوم الأحد إن الولايات المتحدة لم تر خطة من إسرائيل تمنع حركة المقاومة الإسلامية حماس من العودة إلى المناطق التي دمرتها إسرائيل سابقًا في شمال غزة قبل مغادرتها، مما خلق فراغًا.

وقال بلينكن: "إننا نرى أجزاء من غزة قامت إسرائيل بتطهيرها، حيث يمكن أن تعود حماس، بما في ذلك في الشمال، وبما في ذلك خان يونس".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "لقد عملنا لعدة أسابيع على تطوير خطط ذات مصداقية للأمن والحكم وإعادة البناء.. لم نر ذلك يأتي من إسرائيل، لقد عملنا مع الدول العربية وغيرها على هذه الخطة."

وأضاف بلينكن أن عدد المدنيين الذين استشهدوا في غزة أكبر من عدد الإرهابيين، وأن هناك فجوة بين نوايا إسرائيل ونتائجها.

وأوضح بلينكن أنه بالنظر إلى مجمل الأضرار التي لحقت بالأطفال والنساء والرجال، كان من المعقول تقييم أن "إسرائيل، في بعض الحالات، تصرفت بطرق لا تتفق مع القانون الإنساني الدولي... ومن المهم أيضا أن نلاحظ أن إسرائيل نفسها لديها عمليات المساءلة للوصول إلى هذا."

وفيما يتعلق بإيقاف إدارة جو بايدن شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، قال بلينكن "في الوقت الحالي، الشيء الوحيد الذي أخرناه ونمنعه هو هذه القنابل ذات الحمولة العالية.. بالنظر إلى التأثير الذي يمكن أن تحدثه تلك الأسلحة، عندما يتم استخدامها.. وهي تستخدم في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بما في ذلك منطقة مثل رفح".