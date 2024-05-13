روسيا تتقدم.. القوات المسلحة الأوكرانية تعترف بخسائرها في خاركوف

اعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بأن الوضع على محور خاركوف صعب للغاية، وأن القوات الروسية حققت نجاحات تكتيكية.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان لها على قناتها تيليجرام: "لا يزال الوضع العملياتي صعبا ويتغير ديناميكيا على محور خاركوف"، لافته إلى أن القتال مستمر في مدينة فولشانسك الحدودية.

واعترفت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية حققت نجاحا تكتيكيا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنها نقلت الوحدات الاحتياطية للقوات المسلحة الأوكرانية إلى اتجاه فولشانسكوي في منطقة خاركوف.

وذكرت الدفاع الأوكرانية عبر قناتها على تيليجرام، أنه تم إرسال وحدات عسكرية الاحتياط إلى اتجاه فولشانسك لتعزيز الدفاع في منطقة خاركوف.

كما وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وضع قواته في منطقة خاركوف، وخاصة في فولشانسك، بأنه صعب للغاية، مشيرا إلى أن الوضع الصعب بنفس القدر بالنسبة للجيش الأوكراني قد تطور على 5 محاور أخرى.

وعل الجانب الآخر، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية من مجموعة الشمال، تقدمت في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية وسيطرت على منطقة جاتيشي وكراسنويه وموروخوفيتس وأولينيكوفو في مقاطعة خاركوف.