جروبات الغش بتليجرام تنشر أسئلة وإجابات امتحانات صفوف النقل بعد توزيعها باللجان

تنشر الان جروبات الغش على تطبيق تليجرام صورا قيل أنها تخص أسئلة والامتحانات التي يؤديها طلاب صفوف النقل الان داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2024

يأتي ذلك بعد دقائق من توزيع اوراق الأسئلة في لجان امتحانات الترم الثاني 2024 على طلاب صفوف النقل بجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية.

ومن أبرز الامتحانات المتداولة الان على جروبات الغش على تليجرام : امتحان الجبر لطلاب الصف الثاني الاعدادي بالقليوبية ، اللغة العربية للصف الأول الثانوي بسوهاج ، التربية الدينية للصف الأول الثانوي الفني بكفر الشيخ وغيرها من الامتحانات المنعقدة في مختلف المحافظات

وكانت قد حذرت مديريات التربية والتعليم مرارا وتكرارا من حيازة التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات واستخدامه في اي محاولات للغش او الترويج للامتحان ، مع التشديد على تطبيق العقوبات على الطلاب المخالفين والتي تصل إلى إلغاء الامتحانات والرسوب في جميع المواد ، تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205لسنة 2020، المنظمة لأعمال الامتحانات

جدير بالذكر أنه تُختتم امتحانات الترم الثاني 2024، اليوم الاثنين 13 مايو 2024، لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بجميع مدارس محافظة القاهرة، حسب الجداول المعلنة في الادارات التعليمية والمدارس.