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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حدث مأساوي.. قلق أوكراني بعد تعيين بيلوسوف وزيرا للدفاع الروسي

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي الجديد

اعتبر أليكسي كوتشيرينكو عضو البرلمان الأوكراني أن تعيين أندريه بيلوسوف وزيرا للدفاع الروسي "حدث مأساوي" بالنسبة لأوكرانيا.

وجاء هذا التعليق بعد منشور للخبير الاقتصادي الأوكراني أليكسي كوش الذي وصف تعيين بيلوأسوف "بالأخبار السيئة" لكييف، وأن كل شيء يتجه نحو زيادة إنتاج المجمع الصناعي العسكري الروسي؛ بحسب "روسيا اليوم".

وكتب كوتشيرينكو: "أليكسي كوش، شكرا لك على تحليلك المتعمق يبدو هذا التعيين مأساويا حقا".

واقترح الرئيس فلاديمير بوتين أمس الأحد على مجلس الفدرالية الروسي تعيين أندريه بيلوسوف وزيرا للدفاع خلفا لسيرجي شويجو الذي عيّنه سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن شويجو سيشغل كذلك منصب نائب الرئيس الروسي في اللجنة الصناعية العسكرية المعنية بتأمين احتياجات الجيش، وتصدير الأسلحة والمعدات الحربية الروسية.

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