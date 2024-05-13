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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم.. اجتماع لمجلس الجامعة العربية بالمنامة تحضيرا لقمة البحرين

تحضيرات قمة البحرين
تحضيرات قمة البحرين

يعقد اليوم /الإثنين/ بالعاصمة البحرينية المنامة، أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك للتحضير لأعمال القمة العربية 33 التي تستضيفها مملكة البحرين، والمزمع عقدها الخميس القادم بمشاركة القادة والزعماء العرب.

ويمثل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بداية التحضير للشق السياسي لأعمال القمة، بعدما انتهت أمس أعمال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد أنهى أعماله للتحضيرية للقمة العربية 33 أمس بإقرار 12 بندا لرفعها للقادة والزعماء العرب تصدرها بند وضع خطة للاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، إضافة عددا من الاستراتيجيات والخطط والبرامج في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك، وبما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن العربي بمختلف فئاته، وذلك أخذاً في الاعتبار التطورات التنموية الاقتصادية والاجتماعية الجارية على المستويين العربي والدولي، وبناءً على مقترحات الدول الأعضاء.

وكذلك بندا مقترح إستراتيجية عربية للشباب والسلام والأمن، وكذلك إستراتيجية للتدريب والتعليم التقني والمهني وغيرهم من الاستراتيجيات الهامة في هذا المجال، وبما يسهم في بناء الكوادر العربية الواعدة، وذلك تأكيداً على أهمية دور الشباب ودعماً للجهود الرامية الى زيادة تمكينه في مختلف المجالات، فإنه  معروض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

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