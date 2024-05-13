لجنة متابعة تنفيذ القرارات لمجلس الجامعة العربية تعقد اجتماعها تحضيرا لقمة البحرين

يعقد اليوم الإثنين بالعاصمة البحرينية المنامة، أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، للتحضير لأعمال القمة العربية 33 التي تستضيفها مملكة البحرين، والمزمع عقدها الخميس المقبل بمشاركة القادة والزعماء العرب.

ويمثل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بداية التحضير للشق السياسي لأعمال القمة، بعدما انتهت أمس أعمال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد أنهى أعماله للتحضيرية للقمة العربية 33 أمس بإقرار 12 بندا لرفعها للقادة والزعماء العرب تصدرها بند وضع خطة للاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، إضافة عددا من الاستراتيجيات والخطط والبرامج في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك، وبما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن العربي بمختلف فئاته، وذلك أخذاً في الاعتبار التطورات التنموية الاقتصادية والاجتماعية الجارية على المستويين العربي والدولي، وبناءً على مقترحات الدول الأعضاء.

وكذلك بند مقترح إستراتيجية عربية للشباب والسلام والأمن، وكذلك إستراتيجية للتدريب والتعليم التقني والمهني وغيرهم من الاستراتيجيات الهامة في هذا المجال، وبما يسهم في بناء الكوادر العربية الواعدة، تأكيداً على أهمية دور الشباب ودعماً للجهود الرامية الى زيادة تمكينه في مختلف المجالات، فإنه معروض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي.