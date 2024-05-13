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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف عن تحرك جديد من الأهلي لحل أزمة الشحات والشيبي

الشحات والشيبي
الشحات والشيبي

كشف أحمد شوبير، الحارس السابق للنادي الأهلي والمنتخب المصري، مفاجأة جديدة حول الخلاف بين حسين الشحات ومحمد الشيبي، مشيرًا إلى عدم وجود “استلطاف” من النادي الأهلي ولجنة الانضباط في الفترة الحالية.

وأكد شوبير خلال برنامجه "مع شوبير" على راديو "أون سبورت إف أم"، أن هناك حالة من التوتر والاستياء لدى مسؤولي النادي الأهلي بسبب إعلان لجنة الانضباط أن رد الفيفا على هذا الأمر يعتبر شأنًا داخليًا، بينما أعلن اتحاد الكرة من قبل أن اللاعب أخطأ عندما لجأ للمحاكم المدنية.

وأوضح شوبير أن الأهلي سيتجه للجنة الاستئناف ومحكمة الكاس للبت في القضية، معربًا عن ثقته في أن النادي سيتمسك بحقوقه وسيطالب بتطبيق اللوائح بشكل صارم.

وفي بيانه لاتحاد الكرة، طالب النادي الأهلي بتطبيق اللوائح، مشيرًا إلى أن اللاعب الذي لجأ للمحاكم المدنية قد خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولائحة "فيفا"، وأعرب عن استيائه من عدم صدور قرار بشأن القضية حتى الآن، على الرغم من مرور أكثر من 6 أشهر على الواقعة.

اتحاد الكرة احمد شوبير أزمة الشحات والشيبي الشحات والشيبي المنتخب المصري النادي الأهلي

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