خفض الرطوبة بنسبة 10%.. جهاز مستقبل مصر يكشف أهمية المجففات بصوامع القمح

أكد العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أن الجهاز يعمل على انتاج 600 الف طن، وبوجود صوامع بها مجففات، مشيرا إلى أن المجففات الموجودة تتعمل على خفض الرطوبة بنسبة 10%.



وقال بهاء الغنام، خلال كلمته التي ألقاها، في افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة: إن استهلاك مصر من اللحوم يصل إلى مليون طن، مؤكدا انه نعمل على زراعة الأعلاف مع وجود المصانع.

وتابع المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أن المشروعات القومية الجديدة ساهمت بقوة في توفير القمح، بعد التوسع في الزراعة وزيادة الإنتاجية وتطبيق البحوث العلمية الجديدة.