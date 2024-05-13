السبت المقبل.. قصر ثقافة قنا يشهد 16 عرضا مسرحيا لمحافظات الصعيد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تقديم عروض الموسم المسرحي الحالي بجميع المحافظات، حيث تقدم 16 عرضا مسرحيا مجانيا لمحافظات إقليم جنوب الصعيد الثقافي، بدءا من السبت المقبل 18 مايو، وحتى 25 مايو الحالي، ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

العروض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ومن المقرر أن تشهدها لجنة التحكيم المكونة من المخرج سمير زاهر، الناقد محمد علام، ومهندس الديكور محمود حنفي، وتقدم بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، بواقع تقديم عرضين مسرحيين يوميا، يعرض الأول في الخامسة مساءً، والثاني في التاسعة مساءً.

ويشهد قصر ثقافة قنا العروض المسرحية التابعة للفروع الثقافية "أسوان، الأقصر، قنا، والبحر الأحمر"، وتبدأ مع " المريد" لفرقة قومية قنا إخراج محمد العدل، يعقبه العرض المسرحي "الهانم" لفرقة قصر إسنا إخراج أحمد حسين، وفي اليوم التالي تقدم فرقة قومية أسوان عرضها المسرحي "آه يا ليل يا قمر" إخراج إيهاب زكريا، يعقبه عرض "السد" لفرقة قصر ثقافة قنا إخراج مهند المهدي.

ويوم الثلاثاء 20 مايو تقدم فرقة كوم أمبو العرض المسرحي "العشق والعشاق" إخراج شريف النوبي، يعقبه "سولارا" لفرقة قصر ثقافة حسن فتحي إخراج مصطفى الشطوي.

ويوم الأربعاء 21 مايو تقدم فرقة قصر ثقافة الأقصر عرضها "لعبة الخروج" إخراج كريم الشاوري، يعقبه "أطياف حكاية" لفرقة المعنا المسرحية إخراج محمد موسى.

ويشهد يوم الخميس 22 مايو عرض "مشوار" لفرقة فوزي فوزي، إخراج خالد عطا الله، يليه عرض "شهية" لفرقة الأقالتة، إخراج عدلي صالح.

أما يوم الجمعة فيشهد مسرحية "ذات الخيال وهواني" لفرقة الطود، إخراج عماد عبد العاطي، يليها مسرحية "رحلة غنوة" لفرقة الرديسية إخراج هاني فهمي.

وتتواصل الفعاليات يوم السبت 24 مايو مع العرض المسرحي "احترس من الخنازير" لفرقة قوص إخراج عادل العدوي، يعقبه "غنوة الليل والسكين" لفرقة القصير إخراج محمد ربيع.

وتختتم العروض يوم الأحد 25 مايو مع مسرحية "شجرة الحياة" لفرقة قومية الأقصر، إخراج كرم نبيه، يليه "حجر القلب" لفرقة نقادة، إخراج محمد المعتصم.

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة فعاليات متعددة ومكثفة خلال الفترة الأخيرة ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي، وعروض السينما، بجانب احتفالات أعياد الربيع، وعيد العمال وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.