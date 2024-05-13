التنمية المحلية تتابع جهود محافظة الشرقية في تطوير المناطق ورصف الطرق

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الشرقية في تطوير المناطق بالمحافظة، ورصف الطرق وتمهيد شوارع الأحياء والمدن على مستوى المحافظة، خاصة وأن مشروعات الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص الوزارة على تنفيذها بالمحافظات وتوليها اهتمامًا كبيرًا تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية سواء بتمهيدها وتسويتها أو تنفيذ عمليات الرصف .

يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظات والتي تتضمن رصف الطرق لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل ورفع مستوى الخدمات والمرافق وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعظيم الاستفادة من الأصول الغير مستغلة ودفع عجلة التنمية الإقتصادية وطرحها أمام المستثمرين.

حيث أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى متسارعة للانتهاء من تنفيذ خطة التطوير والتجميل لشبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول الي بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

ومن جانبه قام أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة تركيب بلاط الإنترلوك باعتماد قدره 730 ألف جنيه بمساحة مسطحة 2400 م٢ لشوارع مسجد الفتح وشارع برسوم بهندسة الري وشارع مسجد هبة الرحمن وحارة السماكين خلف المحكمة وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023-2024 للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمنطقة.

1000117944