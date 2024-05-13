فنزويلا: قبول فلسطين عضوا في جمعية الأمم المتحدة يوسع نطاق حقوقها كدولة حرة

أشادت جمهورية فنزويلا البوليفارية بالنصر الدبلوماسي الذي حققه الشعب الفلسطيني، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أوضحت شعوب وحكومات العالم بأغلبية ساحقة أنه يجب قبول فلسطين عضوا في المنظمة المذكورة، وتوسيع نطاق حقوقها كدولة حرة، ذات سيادة، ومستقلة.

وأشارت إلى أن الموقف الفردي والتعسفي وغير العادل للولايات المتحدة، التي أساءت استخدام حق النقض (الفيتو) ومكانتها كمركز قوة، باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن، هو الذي حال في الوقت الراهن دون دخول فلسطين كعضو كامل، ولهذا السبب تحث فنزويلا هذا البلد على الاعتراف بولاية الجمعية العامة والامتثال لها على الفور.

و تنضم الحكومة البوليفارية إلى المطالبة بوقف إطلاق النار والوقف الفوري وغير المشروط للإبادة الجماعية، وتحث العدالة الدولية على تحديد المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولة إسرائيل والتي تسببت في مقتل أكثر من 35 ألف شخص في الأشهر الأخيرة ، أغلبهم من النساء والفتيات والأطفال.