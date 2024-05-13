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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجدد غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان

أرشيفية
أرشيفية

 أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، بتجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي، على بلدات ومناطق في جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت أطراف بلدة ميس الجبل، كما تعمل على تمشيط المنطقة بالأسلحة الرشاشة.

وأضافت أن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على بلدة شيحين اثناء تفقد بعض الاهالي منازلهم، والعمل على نقل بعض حاجاتهم، بعد التنسيق مع قوات" اليونيفيل "وبمؤازرة من دورية للجيش اللبناني، دون وقوع إصابات.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة 4 جنود إسرائيليين جراء إطلاق حزب الله صاروخ مضاد للدروع من لبنان على منطقة مستوطنة "يفتاح" بالجليل الأعلى المحتل.

وقال مستشفى زيف الإسرائيليى في صفد أن أربعة جنود أصيبوا بجروح نتيجة النيران المضادة للطائرات في منطقة مستوطنة "يفتاح".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "في أعقاب التحذيرات التي تم تفعيلها في شمال البلاد، عبر صاروخان مضادان للدبابات الأراضي اللبنانية وسقطا في منطقة يفتاح.

وسائل إعلام لبنانية قصف الاحتلال الإسرائيلي بلدات ومناطق في جنوب لبنان حزب الله إسرائيل لبنان

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