طرح مزايدة علنية لتأجير واستغلال مصنع تدوير القمامة بحوش عيسى في البحيرة

شهد كامل غطاس السكرتير العام المساعد بالبحيرة فعاليات طرح مزايدة علنية لتأجير واستغلال مصنع تدوير القمامة والمقلب الملحق به بناحية مركز حوش عيسى.

حيث تم افتتاح الجلسة بقاعة الاجتماعات الكبري بديوان عام المحافظة، وذلك تحت إشراف اللجنة المختصة، وحضور مديري الشئون المالية والإدارية والشئون القانونية وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

وقد شهد المزاد مشاركة عدد من المتقدمين الذين قاموا بسحب كراسة الشروط وتنطبق عليهم الشروط والأحكام القانونية اللازمة، كما تمت المزايدة العلنية بأعلي قدر من الشفافية والنزاهة.

ذلك فى إطار حرص محافظة البحيرة على تطبيق أقصى درجات النزاهة والشفافية فى أعمال المزايدات التي يتم إجراؤها من خلال أجهزة المحافظة وضمن جهودها لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتنمية حركة التجارة والإستثمار.