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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 168 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

محصول القمح بالبحيرة
محصول القمح بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ان الشون والصوامع الحكومية بالمحافظة تواصل استقبال الأقماح الموردة لموسم حصاد القمح لعام 2024 حيث تم توريد 168973 طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى صباح اليوم بجميع المواقع التخزينية وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.

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البحيرة: توريد 161687 طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024

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وأشارت الى أن الدولة لا تدخر جهداً للإهتمام بالمزارعين، كما أن هناك تزايد مستمر في كميات القمح الموردة، والمتوقع زيادتها أيضا خلال الفترة القادمة، خاصة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف المراكز والقرى.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بالعمل على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام،لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام .

كما أكد  محمد عبدالعال مدير مديرية التموين بالبحيرة، على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للإطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا ،مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

البحيرة الدكتورة نهال بلبع الشون والصوامع شون وصوامع المحافظة شون وصوامع مديرية التموين بالبحيرة موسم حصاد القمح نائب محافظ البحيرة

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