البحيرة: عقد الاجتماع الأول للجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

عقدت اليوم لجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية اجتماعها الأول برئاسة السيد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للبحيرة بمكتبة مصر العامة بدمنهور وذلك لمتابعة مشروعات حماية محافظة البحيرة من التغيرات المناخية في إطار مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر"، وتنفيذا لأهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030 م.

بحضور محمد أحمد على المدير التنفيذي للمشروع و يسري محمد الكومي خبير التخطيط الاستراتيجى والحوكمة والتدريب بالمشروع و اللواء ياسر مهنا الدميني رئيس مركز ومدينة رشيد و محمد أحمد محجوب رئيس مركز ومدينة ادكو و عمرو دروبش مصطفى وكيل وزارة الري و فايز الجندى وكيل وزارة الإسكان و موفق سارى وكيل وزارة الزراعة و كريمة عاشور مدير مديرية الطرق والنقل و منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمراني و على جمال دومه رئيس جهاز شئون البيئة بالبحيرةو وهدان السيد مدير إدارة الازمات والكوارث وأحمد محمد فتحي ممثل الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء وممثلي كافة الجهات المعنية.

حيث أكد السكرتير العام على أن محافظة البحيرة تولي اهتماما كبيرا بملف التغيرات المناخية والتصدي لآثارها السلبية، مشيرا الى ضرورة تضافر كافة الجهود لمجابهة المخاطر المحتملة لتغير المناخ في ظل الإجراءات التي تتخذتها الدولة.

كما أشار الى أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر والذي يتبع وزارة الموارد المائية والري يعمل على التوعية بإجراءات الحماية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وكيف يمكن للحلول القائمة على الطبيعة وتوفير الحماية واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بهذه المناطق الأكثر تعرضا لاثار تغير المناخ.

كما تم خلال الإجتماع عرض أنشطة وإنجازات المشروع والتعريف بمفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في ضوء المعايير الدولية والوطنية بالإضافة إلى الإطار القانوني والمؤسسي للإدارة المتكاملة وادوار ومسئوليات الأطراف الشريكة.