البحيرة.. تنظيم احتفالية يوم حصاد القمح بقرية الظافر

شهدت قرية الظافر التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، تنظيم احتفالية يوم حصاد القمح تحت عنوان الغذاء للمستقبل" مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري.

احتفالية يوم حصاد القمح

احتفالية يوم حصاد القمح

احتفالية يوم حصاد القمح

احتفالية يوم حصاد القمح

احتفالية يوم حصاد القمح

حضر الإحتفالية، الدكتور الدكتور محمد أبو الوفا، الدكتور وليد سلام، مدير المشروع، الدكتور طارق صلاح، رئيس قطاع الاستصلاح الزراعي في وزارة الزراعة، المهندس حسام محفوظ، وكيل وزارة الزراعة بالنوبارية، اللواء شريف عادل البسيلي، المدير التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، شين جونس، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وبدأت فاعليات الحفل بإلقاء الضوء على نماذج نجاح المزارعين المشاركين في المشروع، وزيادة الإنتاجية لمحصول القمح، بشكل ملحوظ بفضل مشاركتهم في المشروع واتباع توجيهات الاستشاريين.

وقال المدير التنفيذي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قامت إنشاء خمس صوامع في أربع محافظات كنموذج للأراضي المشاركة في المشروع.

شهدت الاحتفالية مشاركة عدد كبير من من المزراعين في 9 محافظات علي مستوي الجمهورية، حيث تواجد ممثلون من هذه المحافظات.

ومن جانبه أشاد شين جونس، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقصص النجاح المعروضة والتطور الذي حققه المشروع في خطواته، مشيرًا إلى تأثيره الإيجابي على المزارعين الصغار من حيث تقليل نسبة الفاقد وارتفاع الإنتاجية.

اختتم الحفل بتكريم عدد من الجمعيات الزراعية والشركاء المشاركين في المشروع، تقديرًا لجهودهم ومساهمتهم الفعّالة في نجاح هذه المبادرة الرائدة.