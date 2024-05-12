عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة.. تنظيم احتفالية يوم حصاد القمح بقرية الظافر

احتفالية يوم حصاد
احتفالية يوم حصاد القمح بالبحيرة

شهدت قرية الظافر التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، تنظيم احتفالية يوم حصاد القمح تحت عنوان  الغذاء للمستقبل" مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري.

احتفالية يوم حصاد القمح
احتفالية يوم حصاد القمح
احتفالية يوم حصاد القمح
احتفالية يوم حصاد القمح
احتفالية يوم حصاد القمح

حضر الإحتفالية، الدكتور الدكتور محمد أبو الوفا، الدكتور وليد سلام، مدير المشروع، الدكتور طارق صلاح، رئيس قطاع الاستصلاح الزراعي في وزارة الزراعة، المهندس حسام محفوظ، وكيل وزارة الزراعة بالنوبارية، اللواء شريف عادل البسيلي، المدير التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، شين جونس، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وبدأت فاعليات الحفل بإلقاء الضوء على نماذج نجاح المزارعين المشاركين في المشروع، وزيادة الإنتاجية لمحصول القمح، بشكل ملحوظ بفضل مشاركتهم في المشروع واتباع توجيهات الاستشاريين.

txt

شاب يخصص سيارته لنقل مرضى الأورام بالبحيرة: أمي ماتت بنفس الأعراض

txt

فريق طبي ينجح في استئصال طحال بالمنظار لأول مرة بمستشفى إدكو

وقال المدير التنفيذي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قامت إنشاء خمس صوامع في أربع محافظات كنموذج للأراضي المشاركة في المشروع.

شهدت الاحتفالية مشاركة عدد كبير من من المزراعين في 9 محافظات علي مستوي الجمهورية، حيث تواجد ممثلون من هذه المحافظات.

ومن جانبه  أشاد شين جونس، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقصص النجاح المعروضة والتطور الذي حققه المشروع في خطواته، مشيرًا  إلى تأثيره الإيجابي على المزارعين الصغار من حيث تقليل نسبة الفاقد وارتفاع الإنتاجية.

اختتم الحفل بتكريم عدد من الجمعيات الزراعية والشركاء المشاركين في المشروع، تقديرًا لجهودهم ومساهمتهم الفعّالة في نجاح هذه المبادرة الرائدة.

البحيرة الزراعة بالنوبارية قطاع الاستصلاح الزراعي مشروع تعزيز الأعمال الزراعية وزارة التموين والتجارة الداخلية وكيل وزارة الزراعة محصول القمح محافظة البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

فستان لافت.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

بلينكن: لن ندعم عملية عسكرية كبيرة برفح الفلسطينية دون خطة لحماية المدنيين

هل يزور قيادات العالم البرازيل بالدراجات فى COP30 ؟.. تعرف على المدن المحظور بها قيادة السيارات

غارات مكثفة للاحتلال شمال قطاع غزة

مدبولي: علينا استقطاب واحدة من كبرى الشركات المتخصصة في الطيران منخفض التكاليف

وسط التوترات.. قائد القيادة المركزية الأمريكية في إسرائيل لبحث آخر التطورات بغزة

رضا حجازي: الإقبال على التعليم الفني زاد والقيادة السياسية مهتمة بتطويره


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة زوجها.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

جو في منتهى الجمال.. تامر عاشور يوجه رسالة شكر لجمهوره

أنباء عن تغريمه.. هل يتسبب الشناوي في أزمة بالأهلي قبل لقاء الترجي؟

حدث مفاجئ في منزل الفنان محمد علي رزق.. إيه اللي حصل؟

فيديو

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

سيرين عبد النور تتحدث عن موقف مُحزن في حياتها.. وكواليس مسلسل النسيان

حل اللغز.. تفاصيل اكتشاف هيكل ضخم أمام الهرم الأكبر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-