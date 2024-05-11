فريق طبي ينجح في استئصال طحال بالمنظار لأول مرة بمستشفى إدكو

نجح الفريق الطبي بمستشفى إدكو المركزي في إجراء جراحة متقدمة، باستئصال طحال بالمنظار لسيدة تعاني من تضخم الطحال وتكسير بكرات الدم، حيث استقبل المستشفى السيدة وعلى الفور تم التعامل مع الحالة وإجراء جميع الأشعة والتحاليل اللازمة، وتم تجهيز الحالة وإجراء عملية لاستئصال الطحال بالمنظار كإجراء طبي يحدث لأول مرة بالمستشفى.

أجرى هذه الجراحة فريق طبي مكون من: الدكتور أحمد فريد الناقوري، استشاري الجراحة العامة والمناظير، الدكتور أحمد معتوق، أخصائي الجراحة، والتخدير الدكتور أحمد خيري، أخصائي التخدير، والتمريض سمر محمد.

وأشاد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بجهود الفريق الطبي المشارك في إجراء هذه العملية، ونوه على أن الدولة تُولى اهتمام كبير بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة في التخصصات الدقيقة والطارئة.

ووجه الشكر للدكتور أحمد الجميل، مدير عام العلاجي بالمديرية، وللدكتور سعيد عوض، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، وللدكتور أحمد خضر، مدير المستشفى وللفريق الطبي والفريق المعاون، وكافة العاملين بالمستشفى، مثمنًا جهودهم ومتمنيًا لهم المزيد من التقدم والنجاح.

وأكد أن جميع المنشآت الطبية التابعة لمديرية الصحة بالبحيرة، تعمل على تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للمواطن المصري، وخاصة الحالات الحرجة والطارئة.