استمرار تلقي ملفات التصالح بالمركز التكنولوجي بكفر الدوار

تفقد اليوم اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، المركز التكنولوجى بكفر الدوار بحضور اللواء عبد العزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، حيث تابع إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وأكد السكرتير العام على تسهيل الإجراءات للمواطنين بما يحقق الصالح العام، مشيراً إلى أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء وسير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز من مراكز المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وأشار الى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، عدا الجمعة ، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز على مستوى المحافظة، مناشداً المواطنين الراغبين فى التصالح الإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية للبدء في اجراءات التصالح وسداد قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد، ليتسنى لهم السير في باقي إجراءات التصالح.

كما تفقد السكرتير العام أعمال تطوير وتجميل مدخل المدينة بدايةً من الطريق الزراعي حتى الكوبري العلوي، بطول 600 متر، وبإجمالي مسطح 25 ألف متر2 ، وتابع أعمال تركيب الانترلوك ودهانات الأعمدة وتجميل غرف محولات الكهرباء.