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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 1040حالة إشغال طريق بالبحيرة

رفع الإشغالات بالبحيرة
رفع الإشغالات بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز البحيرة بتنفيذ حملات اشغالات مكبرة وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق أسفرت عن رفع 1040حالة اشغال طريق تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 533 حالة بدمنهور و 190حالة بالدلنجات و 39حالة برشيد و 162حالة بإيتاى البارود و 114 حالة بأبو حمص وتحرير 39 محضر اشغال طريق .

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وقد أكدت نائب محافظ البحيرة علي ضرورة  تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الإنضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين .

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

البحيرة إزالة التعديات رفع الاشغالات وإزالة التعديات رفع الإشغالات رؤساء الوحدات المحلية نائب محافظ البحيرة

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