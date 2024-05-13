الصين تطالب الدول المعنية بوقف معارضة انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة

طالبت الصين، اليوم الاثنين، الدول المعنية بإنهاء معارضة انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة، وذلك قبل تصويت محتمل بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، إن بلاده "تحث الدول المعنية على عدم الاستمرار في معارضة الضمير الأخلاقي والإنساني للمجتمع الدولي، وعدم مواصلة عرقلة القرارات المتعلقة بانضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة".

ويأتي دعم بكين المتجدد لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، بعدما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة، الجمعة الماضية، قرارا بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة.

وصوت لصالح القرار 143 دولة، وعارضته 9 بينها الولايات المتحدة، وامتنعت 25 دولة عن التصويت بما في ذلك بريطانيا، وفق موقع الأمم المتحدة.

وتقدمت فلسطين بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكنها لم تحصل على الدعم اللازم من مجلس الأمن بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية "الفيتو"، لكنها حصلت في 29 نوفمبر عام 2012 على وضعية دولة مراقب في الأمم المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة استخدمت "الفيتو" في مجلس الأمن، الشهر الماضي، ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.