مش هسيبك لحد غيري..زوج ينتقم من طليقته لزواجها بآخر في قنا|تفاصيل

اشتعلت الغيرة في صدر الزوج بعد أن قامت طليقته بالزواج بآخر وقرر أن ينتقم منها ففكر أن يشعل النيران في منزلها .. ولكن القدر كان له كلمة أخرى فقد انقلبت الجريمة إلى جريمة أكبر راحت ضحيتها الشابة الصغيرة طليقته.

أحداث الحادث

تدور أحداث الواقعة المؤلمة في محافظة قنا بقرية الحجيرات حيث أقدم سائق على قتل طليقته، وذلك لتزوجها من شخص أخر بعدما انفصلت عنه.

إبلاغ السلطات الأمنية

وترجع وقائع القضية لشهر يناير 2023، عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا ، بلاغا من المستشفى، بوصول أسماء. ف 25 عاما، مقيمة بقرية الحجيرات، متوفاة متأثرة بعدة جروح متفرقة بالجسم، وأفاد زوجها ، أثناء إدخالها المستشفى، بأنه أثناء عودته لمسكن الزوجية، عثر عليها مسجاة بأرضية غرفة نومهما وبها الإصابات المشار إليها.

وتبين من التحريات، أن مرتكب الواقعة أيمن.إ.أ.ج 30 عاما، طليق المجني عليها، سائق مُقيم بدائرة مركز قنا، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة انتقامًا منها لارتباطها بزوجها الحالى.

وأفاد المتهم، بأنه شاهد زوج المجني عليها، أثناء تواجده بعزاء فى القرية، ففكر فى الانتقام من المجني عليها وزوجها، وتوجه إلى مسكنهما لإضرام النيران به، انتقامًا منهما.

وأضاف المتهم، بأنه تسلل إلى داخل شقة الزوجين، إلا أنه فوجئ بوجود المجني عليها، ولدى محاولتها الاستغاثة بالأهالي، اعتدى عليها بالضرب، محدثًا إصابتها المشار إليها.

قرار المحكمة

وقضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة المتهم ، بالسجن المؤبد، فى القضية التى حملت رقم 2563 لسنة 2023.