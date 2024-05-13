استهداف غرفة مجهزة بالمعدات التجسسية.. حزب الله ينصب كمينا لجنود الاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف غرفة مجهزة بالمعدات التجسسية جانب موقع الجرداح؛ إلى جانب نصب كمينا ناريا لقوة من جنود الاحتلال.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، أصدرت المقاومة في لبنان "حزب الله" بيانا جاء فيه أنه"دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وعند دخول ‏عدد ‏من جنود العدو من طاقم الجمع الحربي إلى غرفة مجهزة بالمعدات التجسسية جانب موقع الجرداح ‏عند الساعة 01:20 من ظهر يوم الاثنين 13-5-2024 استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏بالأسلحة ‏الموجهة وتمّ تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح".‏

وفي بيان آخر قال حزب الله إنه"دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، نصب مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية كمينا ناريا لقوة من جنود العدو، ولدى وصولها إلى نقطة المكمن غرب ثكنة ‏برانيت، عند الساعة 01:00 من ظهر يوم الاثنين 13-5-2024 استهدفها المجاهدون بالأسلحة ‏‏الصاروخية وقذائف المدفعية وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".‏