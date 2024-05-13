مطلعوش دكاترة.. حكاية عيادة تجميل شهيرة أغلقتها وزارة الصحة في مدينة نصر

كثيرًا ما تنتشر الأخبار حول إلقاء القبض على أشخاص منتحلين صفة أطباء بل ويمارس بعضهم المهنة منذ سنوات ويمتلك البعض الآخر عيادات بمناطق مختلفة.

ففي نهاية الشهر الماضي على سبيل المثال، تم القبض على خريج كلية شريعة وقانون بمحافظة المنوفية ينتحل صفة طبيب أسنان ولديه عيادة بإحدى المراكز التابعة للمحافظة.

هيئتها ومشغولاتها الذهبية كشفتها

لكن يتفق جميعهم في محاولاتهم المستميتة في التخفي عن أنظار الحكومة وأجهزة الشرطة حتى لا يتم القبض عليهم، أما عيادة تجميل مدينة نصر الشهيرة التي أعلنت وزارة الصحة أمس غلقها وتشميعها ذات وضع مختلف وغريب.

فلم تحاول مالكة العيادة التخفي عن الأنظار كعادة منتحلي الشخصيات، بل أنها تعمدت الظهور بشكل شبه يومي على مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم عروض وأسعار لخدماتها التجميلية كالبوتوكس والحقن بالفيلر تقدر بأقل من ربع أسعارها في عيادات التجميل الأخرى.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ظهرت مالكة العيادة في العديد من الصور والفيديوهات بهيئة غريبة لا تشبه هيئة الأطباء، حيث إنها تتسم بوزن زائد بشكل كبير ودائمًا مرتدي مشغولات ذهبية كثيرة.

كما انتشرت لها صورة وهي تجلس بمكتبها ويحيط بها عدد من رجال الحراسات الخاصة (بادي جاردات) وتمسك مسدسًا بيدها وتبتسم.

ونظرًا لغرابة شكلها وتصرفاتها وأسعارها، أثارت هذه المرأة التي تدعى سما الكثير من التساؤلات حولها خاصة أنها كانت تدعي أنها طبيبة تجميل.

وتشكك الكثيرون في طبيعة عملها وما إذا كانت عيادة التجميل والليزر هذه مجرد واجهة للنشاطات الغير مشروعة مثل غسيل الأموال.

غلق وتشميع

دفع هذا الأمر وزارة الصحة إلى التحقيق في الأمر ، حيث أعلنت أمس الأحد في بيان لها أنها أغلقت هذه العيادة بعدما تبين أنها بدون ترخيص كما أن السيدة سما منتحلة صفة طبيبة بشرية.

والأصعب من ذلك، أن الأشخاص الذين ينفذون الخدمات التجميلية وتدعي سما أنهم أطباء متخصصون ليسوا أطباءً، بل كشفت لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالتعاون مع مباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية وهيئة الدواء المصرية، أن طبيب الجلدية الذي كان يعالج الحالات ليس طبيبًا بل أنه عاطل، كما أن مالكة العيادة ليس لها أي علاقة بالمجال الطبي.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، أنهم قاموا بالتحفظ على مجموعة من الأدوية الطبية والمستحضرات التجميلية غير المرخصة بالعيادة مؤكدًا غلق وتشميع العيادة وإحالة جميع المخالفات إلى جهات التحقيق المختصة.

https://www.instagram.com/sama_clinic11/?utm_source=ig_embed&ig_rid=6b355cf7-b5d7-4a26-9431-a5f2da6e8567

كما أعلنت طالبة بكلية الآداب عن تشويه سما لشفتيها بسبب حقنة فيلر وتوجهت لقسم شرطة مدينة نصر وحررت محضرًا بالواقعة.