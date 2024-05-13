عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مطلعوش دكاترة.. حكاية عيادة تجميل شهيرة أغلقتها وزارة الصحة في مدينة نصر

مطلعوش دكاترة.. حكاية
مطلعوش دكاترة.. حكاية عيادة تجميل أغلقتها وزارة الصحة

كثيرًا ما تنتشر الأخبار حول إلقاء القبض على أشخاص منتحلين صفة أطباء بل ويمارس بعضهم المهنة منذ سنوات ويمتلك البعض الآخر عيادات بمناطق مختلفة.

ففي نهاية الشهر الماضي على سبيل المثال، تم القبض على خريج كلية شريعة وقانون بمحافظة المنوفية ينتحل صفة طبيب أسنان ولديه عيادة بإحدى المراكز التابعة للمحافظة.

هيئتها ومشغولاتها الذهبية كشفتها 

لكن يتفق جميعهم في محاولاتهم المستميتة في التخفي عن أنظار الحكومة وأجهزة الشرطة حتى لا يتم القبض عليهم، أما عيادة تجميل مدينة نصر الشهيرة التي أعلنت وزارة الصحة أمس غلقها وتشميعها ذات وضع مختلف وغريب.

فلم تحاول مالكة العيادة التخفي عن الأنظار كعادة منتحلي الشخصيات، بل أنها تعمدت الظهور بشكل شبه يومي على مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم عروض وأسعار لخدماتها التجميلية كالبوتوكس والحقن بالفيلر تقدر بأقل من ربع أسعارها في عيادات التجميل الأخرى. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ظهرت مالكة العيادة في العديد من الصور والفيديوهات بهيئة غريبة لا تشبه هيئة الأطباء، حيث إنها تتسم بوزن زائد بشكل كبير ودائمًا مرتدي مشغولات ذهبية كثيرة. 

كما انتشرت لها صورة وهي تجلس بمكتبها ويحيط بها عدد من رجال الحراسات الخاصة (بادي جاردات) وتمسك مسدسًا بيدها وتبتسم. 

ونظرًا لغرابة شكلها وتصرفاتها وأسعارها، أثارت هذه المرأة التي تدعى سما الكثير من التساؤلات حولها خاصة أنها كانت تدعي أنها طبيبة تجميل.

وتشكك الكثيرون في طبيعة عملها وما إذا كانت عيادة التجميل والليزر هذه مجرد واجهة للنشاطات الغير مشروعة مثل غسيل الأموال. 

غلق وتشميع

دفع هذا الأمر وزارة الصحة إلى التحقيق في الأمر ، حيث أعلنت أمس الأحد في بيان لها أنها أغلقت هذه العيادة بعدما تبين أنها بدون ترخيص كما أن السيدة سما منتحلة صفة طبيبة بشرية. 

والأصعب من ذلك، أن الأشخاص الذين ينفذون الخدمات التجميلية وتدعي سما أنهم أطباء متخصصون ليسوا أطباءً، بل كشفت لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالتعاون مع مباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية وهيئة الدواء المصرية، أن طبيب الجلدية الذي كان يعالج الحالات ليس طبيبًا بل أنه عاطل، كما أن مالكة العيادة ليس لها أي علاقة بالمجال الطبي.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، أنهم قاموا بالتحفظ على مجموعة من الأدوية الطبية والمستحضرات التجميلية غير المرخصة بالعيادة مؤكدًا غلق وتشميع العيادة وإحالة جميع المخالفات إلى جهات التحقيق المختصة.

https://www.instagram.com/sama_clinic11/?utm_source=ig_embed&ig_rid=6b355cf7-b5d7-4a26-9431-a5f2da6e8567

كما أعلنت طالبة بكلية الآداب عن تشويه سما  لشفتيها بسبب حقنة فيلر وتوجهت لقسم شرطة مدينة نصر وحررت محضرًا بالواقعة.

عيادة تجميل عيادة تجميل مدينة نصر وزارة الصحة مدينة نصر طبيبة تجميل منتحلة صفة طبيبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 6 آلاف جنيه| أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم.. وهذا سعر التكييف

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

رد حازم من حسام حسن على أزمة لاعبي الأهلي مع المنتخب

"قبائل سيناء": الدولة نجحت في القضاء على الإرهاب.. ونرفض التهجير القسري للفلسطينيين

قرار رسمي.. رفع اسم نسرين طافش من قوائم المنع من السفر

خلي بالك.. الفرق بين ورق العنب وورق التوت بعد انتشاره بالأسواق

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

حسام البدري يكشف سبب اعتذاره لإدارة مودرن فيوتشر عن قيادة الفريق

موضوعات متعلقة

دليل يكشف الحقيقة| التأمين الاجتماعي ترد على بيع بيانات المصريين عبر الدارك ويب

طائفة البهرة الهندية.. من هم؟ وما علاقتهم بمصر؟ ولماذا يرممون المساجد؟

الحكومة توجه ضربة قاضية لـ7 من حيتان الدواجن.. هل ستنخفض أسعارها؟

قاوم حتى الموت| هندية تقدم نجلها وجبة للتماسيح والسبب صادم.. اعرف الحكاية

وزير الرياضة يحسم موقف محمد صلاح من انضمامه لمعسكر المنتخب المقبل.. اعرف الحكاية

بسبب عدم الوضوح.. الاتحاد السعودي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن محمد صلاح

تحذير من ظاهرتين.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

بفضل حملات المقاطعة.. هبوط أسعار اللحوم بالأسواق.. وهذه أسعار الأضاحي

ترشيحاتنا

تحذير أممي من تفشٍّ أكبر لوباء الكوليرا في دولة عربية

مصادر سيادية تنفى مزاعم إجراء محادثات هاتفية حول أزمة معبر رفح بين عباس كامل ورئيس الشاباك

مصادر سيادية: محددات الموقف المصري حول معبر رفح واضحة ومعلنة للجميع

الأمم المتحدة تعلن مصرع أحد موظفيها الأجانب وإصابة آخر في رفح

الأفوكادو في خطر بسبب التغير المناخي

الخارجية الأمريكية: واشنطن تنظر في مزاعم بانتهاكات إسرائيلية بحق محتجزين فلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف أقوى طرق علاج الصلع الوراثي

شاهيناز تخطف الأنظار بإطلالة لافتة.. شاهد

مطلعوش دكاترة.. حكاية عيادة تجميل شهيرة أغلقتها وزارة الصحة في مدينة نصر

سعر إطلالة روبي في أحدث ظهور يثير ضجة| رقم صادم

فيديو

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

قبل عيد الأضحى .. موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-