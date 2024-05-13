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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زلزال بقوة 4.9 ريختر فى إثيوبيا.. خبير يكشف تأثيره على سد النهضة

صدى البلد

شهدت إثيوبيا، في ساعة مبكرة من اليوم 13 مايو 2024 ، زلزالا متوسطا، بقوة 4.9 ريختر على عمق 10 كم، ويبعد 190 كم عن سد جيبى3 على نهر أومو (ليس له علاقة بنهر النيل) الذى يتجه جنوبا إلى بحيرة توركانا (كينيا).

وأوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن ارتفاع سد جيبى3 يبلغ ٢٤٤ م، وبذلك يكون أعلي سد في العالم، ويقوم بتوليد ١٨٧٠ ميجاوات، وتم تشغيله فى 2015، والسعة التخزينية للسد حوالى 15 مليار م3.

وأشار الدكتور عباس شراقي، إلى أنه  يبعد 700 كم عن سد النهضة، وقد حدث زلزال في 11 نوفمبر الماضى بقوة 5 ريختر فى نفس المكان.

ولفت إلى أن مكان الزلزال فى جنوب منطقة الأخدود الأفريقى الذى يقسم اثيوبيا نصفين وهى أكثر المناطق الأفريقية تعرضاً للزلازل والبراكين.

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