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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انفراد.. نص محضر معاينة مسرح جريمة جواهرجي بولاق وخطة ضبط المتهم

محل الخواجة حسني
محل الخواجة حسني الخناجري

حصل موقع صدى البلد على نص محضر معاينة مسرح واقعة جواهرجي بولاق أبو العلا، الذي أجرته الإدارة العامة لمباحث القاهرة، برئاسة مفتش مباحث فرقة شمال القاهرة بتاريخ 26 فبراير.

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نص محضر معاينة مسرح جريمة جواهرجي بولاق أبو العلا

ورد بلاغ لقسم شرطة بولاق أبو العلا من الأهالي تضمن مقتل جواهرجي بولاق داخل محل صاغة حسني عدلي الخناجري بشارع درب نصر المتفرع من شارع بولاق الجديد وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه يدعى حسن عدلي 74 سنة ومقيم بروض الفرج بالقاهرة، مصابا بالرأس.

وكشفت المعاينة الأولية ومناظرة جثمان جواهرجي بولاق أبو العلا داخل المحل الخاص به المخصص لبيع المصوغات الذهبية أنه يرتدي كامل ملابسه ومسجى على ظهره وتوجد آثار دماء حول الرأس وتم التحفظ على الجثمان وتعيين الحراسة اللازمة على المحل تحت تصرف النيابة العامة.

مسرح جريمة جواهرجي بولاق ابو العلا

وكشف محضر المعاينة الخاص بواقعة جواهرجي بولاق، أنه بالدلوف للمحل شاهدت الأجهزة الأمنية جثة مسجاة على الأرض لذكر في العقد الثامن من العمر به عدة إصابات ظاهرية ويرتدي كامل ملابسه وتبين أن الجثة لشخص يدعى حسني عدلي جرجس عبد الملاك مواليد 1951 وهو صاحب محل بيع المصوغات.

وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث برئاسة مدير المباحث الجنائية في القاهرة، ورئيس مباحث قطاع شمال القاهرة ومباحث بولاق ابو العلا، وضباط المساعدات الفنية في مباحث القاهرة، لسرعة كشف غموض الحادث وتحديد هوية مرتكبيه وسرعة ضبطهم وتم وضع خطة أمنية لكشف الملابسات.

وقامت أجهزة المباحث بتحديد وقت ارتكاب الواقعة لتحديد الجاني وتتبعه، والتوصل لشهود روئية على الواقعة وفحص علاقات وتعاملات المجني عليه وفحص المترددين عليه وفحص العاملين الحالين والسابقين بالمحل وفحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل والمحيطة به وفحص خط سير القدوم والهروب لمرتكبي الواقعة واستخدام الوسائل المساعدة وفحص ومناقشة أقارب وأصدقاء المجني عليه.

وأثناء السير ببنود خطة البحث تم تحديد هوية مرتكب الواقعة وهو محمد حسن إمام السيد 44 سنة فني صيانة مصاعد ومقيم بكرداسة الجيزة وبالعرض على نيابة وسط القاهرة الكلية قررت بضبط وإحضار المتهم محمد حسن وضبط المسروقات وأي أسلحة أو أدوات لها صلة بالواقعة والاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية عن بيانات المتهم.

جواهرجي المصوغات الذهبية المباحث الجنائية جواهرجي بولاق ابو العلا قسم شرطة بولاق أبو العلا مباحث قطاع شمال القاهرة موقع صدى البلد

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