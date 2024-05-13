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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لمهندس مساحة لاتجاره بالمخدرات في شبرا الخيمة

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، غيابيا بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، لمهندس مساحة، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4357 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3661 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "علي ر م"، 27 سنة، مهندس مساحة، مقيم بيجام دائرة قسم أول شبرا الخيمة، لأنه في يوم 15 / 2 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حاز وأحرز جوهرا مخدر "ميثامفيتامين"، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكشفت تحريات ضابط الواقعة، أنه وردت له معلومة مفادها إتجار المتهم في المواد المخدرة فتوجه نحوه وتمكن من الحصول منه على كيس يحوي مادة مخدرة مستحدثة مقابل مبلغ فضبطه عقب استبيان محتواه، وعثر بحوزته على 89 كيسا أخرى للمخدر ذاته، وعزا قصده من إحرازها الإتجار.

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