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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بـ150 ألف جنيه.. اركب سيارة «هاتشباك» فبريكا موديل 2011

اسبرانزا A113
اسبرانزا A113

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة عددا كبيرا من طرازات الـ"هاتشباك"، والتي استطاعت أن تكتسب شعبية بين محبي عالم السيارات، نسبة إلى أبعادها الخارجية المتقاربة، والتي يفضلها السائقين الجدد؛ لسهولة الاصطفاف، بالإضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية، بحسب كل طراز.

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وتعتبر السيارة إسبيرانزا A113 واحدة من أشهر سيارات الهاتشباك التي قدمها الصانع الصيني في مصر، وظهرت إحدى هذه الطرازات للبيع على الإنترنت، عبر إحدى المنصات الإلكترونية المتخصصة في مجال السيارات، وضمن موديلات 2011.

إسبيرانزا A113

وتتمتع السيارة إسبيرانزا A113 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بحالة الفبريكا من الداخل، بالإضافة إلى بعض الأجزاء الخارجية منها السقف والكبوت وناحية الحقيبة الخلفية، مع وجود إطارات جديدة، وبطارية جديدة أيضا.

إسبيرانزا A113

وتضم السيارة إسبيرانزا A113 موديل 2011 تجهيزات تتضمن فرش جلد للمقاعد والأرضية، شاشة ملونة تعمل باللمس، حساسات ركن خلفية، أقطاب ثنائية على جانبي السقف، مكيف هواء يدوي، إضاءة داخلية، مصابيح ضباب، 4 زجاج كهربائي.

إسبيرانزا A113

وتحتوي السيارة إسبيرانزا A113 موديل 2011 على ناقل سرعات يدوي "مانيوال" 5 غيار، متصل بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 87 حصان و114 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

إسبيرانزا A113

سعر السيارة إسبيرانزا A113 موديل 2011 

ظهرت السيارة إسبيرانزا A113 موديل 2011 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الإنترنت بقيمة قدرها 150 ألف جنيه، وننصح دومًا باتباع عمليات الفحص الفني جيدًا قبل شراء سيارة مستعملة.

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