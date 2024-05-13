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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بحث سبل الشراكة في التطوير العقاري.. وزير الإسكان العماني يلتقي هشام طلعت مصطفى

صدى البلد

التقى وزير الإسكان العماني، الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي ، والوفد المرافق له ، هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة ، وعدد من كبار قيادات المجموعة،  لبحث سبل التعاون المشترك فى مجال التنمية العمرانية بين الجانبين.

يأتي ذلك في إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها وزير الإسكان والتخطيط العمراني العمانى لمصر، للاطلاع على التجربة المصرية فى التطوير العمرانى وعرض الفرص الاستثمارية للاستثمار العقارى والتطوير العمرانى فى سلطنه عمان .

ناقش الجانبان فرص التعاون المشترك ، حيث استعرض هشام طلعت تاريخ المجموعة في ريادة التطوير العقاري بمصر من خلال تطوير مدن متكاملة الخدمات ومجتمعات عمرانية نابضة بالحياة مثل الرحاب ومدينتى وقريباً نور.

أشار هشام طلعت إلى مشروع مدينة بنان بالمملكة العربية السعودية ، الذى تم وضع حجر الاساس له يوم السبت الماضى الموافق 11 مايو 2024 ، كما ألقى الضوء على توسعات المجموعة فى مجال الفندقة بالاستحواذ على 7 فنادق فريدة  .

ومن جانبه استعرض وزير الإسكان العماني والوفد المرافق فرص الاستثمار فى مجال التطوير العقاري فى سلطنة عمان، وتم الاتفاق على ايفاد وفد من مجموعة طلعت مصطفى لسلطنة عمان للاطلاع على تلك الفرص على أرض الواقع.

 وفي ختام اللقاء قام وزير الاسكان العمانى بتقديم هدية تذكارية إلى هشام طلعت مصطفى.

هشام طلعت مصطفى وزير الايكان العمانى

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