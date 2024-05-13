خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي.. لافروف: ملتزمون بالمساعدة في استقرار ليبيا

عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اجتماعا في موسكو مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي والقائم بأعمال وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني طاهر الباور.

وأكد لافروف بحسب بيان الخارجية الروسية التزامه بتقديم المزيد من المساعدة الروسية في استقرار الوضع في ليبيا، وفقا لما أورده موقع روسيا اليوم.







وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه "تم التأكيد على الاهتمام المتبادل بإقامة وتعزيز تعاون متعدد الأوجه متبادل المنفعة".

ويعتزم الطرفان استئناف عمل اللجنة الحكومية الروسية الليبية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في المستقبل القريب.

وفي وقت سابق، قال الباور، إنه لا توجد عوائق سياسية أمام فتح القنصلية العامة الروسية في مدينة بنغازي.