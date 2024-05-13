سلطان طائفة البهرة بالهند يشيد بجهود مصر في دعم عملية السلام بالمنطقة

استقبل السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، بمقر إقامته بالقاهرة ، محمد سعفان وزير القوي العاملة السابق، وذلك بحضور ، مفضل محمد ممثل السلطان بالقاهرة.

ورحب سلطان طائفة البهرة بالوزير سعفان، مشيدا بالجهود المصرية في دعم عملية السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، فضلا عن التطور الذي تشهده مصر علي كافة الأصعدة ، كما أشاد بحب المصريين لآل البيت المصرية.

من جانبه وجه محمد سعفان الشكر إلى سلطان طائفة البهرة على دعم تطوير مسجد السيدة زينب بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، بعد ترميمه، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأول، فضلا عن ترميم وتجديد عدد من مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، بالإضافة إلي الدعم للكثير من الأنشطة الخيرية المتنوعة.