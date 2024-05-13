خطيرة ولذيذة.. طريقة عمل الكبدة بالخل والثوم والبقدونس

تعد الكبدة بالخل والثوم من أشهى الأكلات التى يحبها الكبار والصغار وتحتوى على قدر كبير من الفوائد لذا ترغب النساء تعلم أسرار تحضيرها بمذاق شهي.

نعرض لكم طريقة عمل الكبدة بالخل والثوم والبقدونس من خلال خطوات الشيف شربيني.

مقادير الكبدة

كبدة

زيت

فلفل أسود

بصل ثوم

خل ماء

فلفل حار

كرات

ملح شطة حسب الرغبة

كزبرة

كمون

زعتر

بقدونس للتقديم

الكبدة

طريقة عمل الكبدة

*ضعي الزيت في طاسة على النار ثم البصل ثم الثوم والفلفل الحار ثم ضيفي بعض الخل على ماء مغلي في وعاء جانبي وتسكب فيه الكبدة حتى يتم تنقيتها.

* تترك لعدة ثواني حتى يفتح لونها قليلًا ثم تقطع الكبدة شرائح طولية وتضاف إلى الزيت ثم رشي الفلفل الأخضر والفلفل الحار حسب الرغبة والكرات ثم الملح والفلفل الأسود.

* رشي الكمون والكزبرة الجافة والبهارات ثم الزعتر ثم الشطة حسب الرغبة وزيني الطبق بالبقدونس المقطع ثم اسكبي طاسة الكبدة بكل محتويتها.