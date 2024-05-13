عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيفية الوضوء بعد عمليات الليزر وجراحات العيون .. دار الإفتاء توضح

الوضوء
الوضوء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما كيفية الوضوء بعد عمليات الليزر وجراحات العيون؟ حيث إني قد قمتُ بإجراء عملية في العين بالليزر لتصحيح الإبصار، وقد منعني الطبيب المختص من وصول الماء إلى داخل العين وظاهرها لعدة أيام، فأرجو الإفادة بالرأي الشرعي عن كيفية الطهارة في هذه الحالة.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن طهارة مَن أجرى عملية الليزك أو إحدى الجراحات في عينه تكون على ثلاثة أحوال بحسب الإرشادات والنصائح الطبية المقررة وبحسب نوع العملية:

الحالة الأولى: ألَّا يتضرر مِن إسالةِ الماء على عينِه وهي مغمضة، فيكفيه حينئذٍ إسالة الماء على هذه الهيئة دون إلزام بفتح الجفن.

والحالة الثانية: أن يتضرر من إسالةِ الماء على عينِه ولو في حالة إغماضها دون المسح عليها؛ فيلزمه حينئذٍ المسح عليها مباشرة إن أمكنه ذلك، أو على ما يوضع عليها من حائلٍ كلاصقة طبية أو نحوها.

والحالة الثالثة: أن يُمنع من وصول الماء مطلقًا سواء بالغَسْل أو بالمسح؛ فيسقط عنه حينئذٍ المسح كما سقط عنه الغَسْل للضرورة، على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والمالكية، وهذا كله مع مراعاة أن يغسل أو يمسح ما حول عينه من بقية الوجه على قدر تمكنه واستطاعته من ذلك، والتنويه على بقاء حكم سائر الأعضاء على ما هي عليه من أحكام الطهارة بحسب نوعها وشروطها وضوابطها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال إثيوبيا| أستاذ موارد مائية يحذر من كارثة.. فيديو

خلي بالك.. الفرق بين ورق العنب وورق التوت بعد انتشاره بالأسواق

تفاصيل ما حدث فى غرفة ملابس الزمالك بعد الخسارة من نهضة بركان

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

نزلت 6 آلاف جنيه| أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم.. وهذا سعر التكييف

15 تصريحا ناريا.. حسام حسن يكشف لأول مرة حقيقة الأزمة مع صلاح

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

مجدي عبد الغني يثير الجدل بسؤال عن استدعاء مصطفى شوبير للمنتخب.. تفاصيل

ترشيحاتنا

7 أشياء قبل النوم حرص عليها رسول الله ويغفلها كثيرون.. فهل تعرفها؟

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 2-0 بالدوري الإسباني

ماذا قال حسين لبيب للاعبي الزمالك عقب مباراة نهضة بركان؟.. حتحوت يوضح

مباراة الأهداف الملغية| التعادل 3-3 يحسم مواجهة ليفربول وأستون فيلا

جاءت من القلب.. تعليق ناري من هاني حتحوت على تصريحات حسام حسن

فئة 6 آلاف جنيه.. أفضل موبايل أوبو بكاميرا وبطارية جبارة لمحدودي الدخل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. أبنة هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

خطيرة ولذيذة.. طريقة عمل الكبدة بالخل والثوم والبقدونس

إنجاز تاريخي.. سباق بين شيكابالا ولاعب نهضة بركان على خطف رقم قياسي

أكلة الصيف الشهيرة .. إليك فوائد وأضرار الباذنجان

فيديو

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-