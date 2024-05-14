سلوى محمد علي: تضامن عالمي كبير مع القضية الفلسطينية

قالت الفنانة سلوى محمد علي، إن ما حدث الآن في أمريكا من مظاهرات طلابية لم يحدث منذ حرب فيتنام.

وتابعت سلوى محمد علي خلال لقائها ببرنامج في النساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي أنه يوجد اجتياح في الشارع الاوربي والأمريكي، مشيرة إلى أن حديث الغرب عن الديموقراطية أكذوبة، في ظل القيام باعمال العنف والقبض على المتظاهرين لدعم القضية الفلسطينية.

واردفت أنه منذ حرب ٧ اكتوبر ويوجد تضامن كبير من العالم وهناك نوع من الإنسانية والتي يعاكسها الاحتلال الإسرائيلي في تصرفاته وتصعيده .

واكملت أن مصر مسؤوليتها تاريخية الدعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ، معقبة:" عدونا الأول والأخير هو إسرائيل".

