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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قصواء الخلالي عن افتتاح مستقبل مصر: ماضون في مسيرة البناء رغم تحدياتها الخارجية

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مشروع مستقبل مصر والذي يعد أحد المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال الإنتاج الزراعي، يؤكد أن الدولة المصرية تسلك طريق التنمية رغم التحديات الخارجية التي تواجهها .

وأضافت الخلالي خلال تقديمها برنامج ف المساء مع  قصواء، أن المنطقة تعاني من مشاكل وحدود مصر ملتهبة، الا أنه  رغم ذلك هناك مزيد من المشروعات التنموية.

وتابعت أن افتتاح مستقبل مصر يؤكد أن الدولة المصرية لديها خطة ومسيرة للتنمية بما يتوائم مع قدراتها الاقتصادية، والسيسي أكد ان الدولة على قدر الاستطاعة.واوضحت الخلالي أن رسال الدولة المصرية بأن مصر في الداخل قادرة على استمرار افتتاح مشروعاتها ومواجهة مشكلاتها قدر الاستطاعة.

وأشارت إلى أنه هناك من يعتقد أن مصر متفرغة في الاستعداد لما يحدث خارجيا، منوهة أن مؤسسات الدولة المعنية بالشؤون الخارجية، تدرك مهمتها، أما الداخل فهو مستمر في العمل والبناء والافتتاحات.

قصواء الخلالي مستقبل مصر السيسي الحكومة مصر المشروعات التنموية

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