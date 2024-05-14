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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملوش صاحب.. تعليق صادم من الغندور بشأن الدوري الممتاز

صدى البلد

نشر الاعلامي مجدي عبد الغني تصريحات خالد الغندور بشان أزمة الدوري الممتاز  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

و انتقد  خالد الغندور أزمة المؤجلات بالدوري و علق عبر مداخلة هاتفية مع الاعلامي مجدي عبد الغني  كالاتي : الدوري ده ملوش صاحب.

بعد الفوز الثمين على بلدية المحلة بنتيجة 2-1 في الجولة الـ22 من دوري NILE، أغلق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ملف المسابقة المحلية وبدأ التحضيرات لمواجهة العظيمة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا
يتطلع عشاق الكرة المصرية للقاء الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل، على ملعب رادس.

وستكون مباراة الإياب يوم السبت 25 مايو في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 
سيتم بث مباراة الأهلي والترجي التونسي في الذهاب من نهائي دوري أبطال أفريقيا على قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

الاعلامي خالد الغندور الدوري الممتاز ازمة الدوري الممتاز مجدي عبد الغني

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